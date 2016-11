Discovery Channel 09:15 bis 10:05 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Allein in Alaska USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken "Repo Man" Mike Kennedy verschlägt es in dieser Episode ins eiskalte Alaska. Der Flugzeugeintreiber soll im nördlichsten Bundesstaat der USA eine Piper Super Cup sicherstellen. Die Propellermaschine wurde ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelt, gilt als extrem vielseitig und hat einen Wert von rund 150 000 Dollar. Sein Kollege Kevin Lacey gerät unterdessen bei der Jagd nach einer Dassault Falcon 20 in einen Wirbelsturm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 241 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:10

Seit 93 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 61 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 36 Min.