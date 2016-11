Sky Cinema +1 02:35 bis 04:25 Thriller Boy 7 D 2015 Nach einer Vorlage von Mirjam Mous 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ohne jede Erinnerung erwacht Sam (David Kross) in einem U-Bahn-Tunnel. Er entdeckt sein Gesicht auf einem Fahndungsbild, kann der Polizei aber knapp entkommen. Dann stößt er auf Lara (Emilia Schüle), die selbst auch in Gefahr zu schweben scheint. Anhand von Hinweisen, die Sam offenbar selbst in einem Notizbuch hinterlassen hatte, versuchen die beiden, den Schlüssel zu seiner Identität zu finden. Die Spur führt zu einem mysteriösen Resozialisierungszentrum für Jugendliche ... - David Kross und Emilia Schüle in der spannenden Verfilmung des Bestsellers: cool gestylter Amnesie-Thriller aus Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Kross (Sam (Boy 7)) Emilia Schüle (Lara (Girl 8)) Ben Münchow (Louis (Boy 6)) Jens Harzer (Isaak) Liv Lisa Fries (Safira) David Berton (Boy 35) Jörg Hartmann (Direktor Fredersen) Originaltitel: Boy 7 Regie: Özgür Yildirim Drehbuch: Philip Delmaar, Marco van Geffen, Özgür Yildirim Kamera: Matthias Bolliger Musik: Timo Pierre Rositzki Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 127 Min. The Tower

Katastrophenfilm

Tele 5 02:59 bis 04:53

Seit 38 Min.