Sky Cinema 06:00 bis 07:50 Actionfilm The Last Witch Hunter USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Hexenjäger Kaulder (Vin Diesel) im finsteren Mittelalter die böse Hexenkönigin tötete, wurde er zu ewigem Leben verdammt. Im Auftrag die Kirche wahrt er seit 800 Jahren den fragilen Frieden zwischen den Menschen und den Hexen. Aber dann fällt sein Mentor Pater Dolan (Michael Caine) in New York schwarzer Magie zum Opfer und Kaulder ahnt Übles: Gemeinsam mit Dolans Nachfolger und der Hexe Chloe (Elijah Wood, Rose Leslie) muss er gegen dunkle Mächte kämpfen, die die Hexenkönigin wieder zum Leben erwecken wollen. - Wuchtiges Fantasy-Spektakel mit starken Effekten: Glatzkopf Vin Diesel heizt mit Feuer und Schwert fiesen Hexen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Kaulder) Elijah Wood (Dolan der 37.) Rose Leslie (Chloe) Julie Engelbrecht (Hexenkönigin) Michael Caine (Dolan der 36.) Ólafur Darri Ólafsson (Belial) Rena Owen (Glaeser) Originaltitel: The Last Witch Hunter Regie: Breck Eisner Drehbuch: Cory Goodman, Matt Sazama, Burk Sharpless Kamera: Dean Semler Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 300 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 60 Min.