MGM 00:05 bis 00:50 Serien Die Glorreichen Sieben Chinatown USA 1999 Stereo Merken Die glorreichen Sieben sollen den Bau einer Eisenbahnlinie unter die Lupe nehmen, da seit einiger Zeit immer wieder chinesische Streckenarbeiter vermisst werden. Schon bald stellt sich heraus, dass es rassistische Übergriffe in den Camps der Bahnarbeiter gibt. Ein chinesischer Junge, dessen Onkel getötet wurde, versucht, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John 'J. D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Christopher Cain Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Neil Landau Musik: Michael Clinco, Dave Metzger Altersempfehlung: ab 12