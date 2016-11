MGM 05:20 bis 06:35 Komödie G.A.S.S. oder Es war notwendig, die Welt zu vernichten, um sie zu retten USA 1970 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der junge Hippie Coel (Robert Corff) trifft auf der Flucht vor der Polizei die hübsche Chemikerin Cilla (Elaine Giftos). Die ist ebenfalls auf der Flucht, und zwar vor einem tödlichen Gas, das alle über 25 Jahre dahinrafft. Zusammen machen sich die beiden auf zu einem Dorf in New Mexico, wo sie hoffen, mit anderen Hippies ein neues, schöneres Leben zu beginnen. - Absurde, fast schon surreale "Make Love, Not War"-Komödie von Trashfilmer Roger Corman. Ein Klassiker des Hippie-Kinos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Corff (Coel) Elaine Giftos (Cilla) Bud Cort (Hooper) Pat Patterson (Demeter) George Armitage (Billy the Kid) Alex Wilson (Jason) Alan Braunstein (Dr. Drake) Originaltitel: Gas! or It Became Necessary to Destroy the World in Order to Save It Regie: Roger Corman Drehbuch: George Armitage Kamera: Ron Dexter Musik: Country Joe & the Fish, Barry Melton

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 300 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 60 Min.