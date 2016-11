Wenige Jahre nach dem Tod seiner Mutter beginnt Teenager Tom (François Göske) ausgerechnet in einem Bestattungsinstitut eine Lehre. Während er und sein Vater (Wotan Wilke Möhring) sich nicht mehr viel zu sagen haben, findet er bei seinen schrulligen Kollegen und bei der geheimnisvollen Außenseiterin Sarah (Anna Fischer) neuen Halt. Doch dann wird Tom erneut mit einem Todesfall konfrontiert, der ihm nahe geht. - Einfühlsame Tragikomödie, die immer wieder an den Serienhit "Six Feet Under" erinnert. In Google-Kalender eintragen