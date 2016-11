RTL Crime 22:00 bis 22:50 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Mitten ins Herz D 2011 Stereo 16:9 Merken 16. Staffel, Folge 10: Ben und Semir ermitteln in einem Mord an einem High-Tech Waffenentwickler. Eine Spur führt auch zu Victor Hagen, dem Arbeitgeber des Opfers, wo die beiden Cops auch Bekanntschaft mit dessen attraktiver Assistentin Laura machen. Besonders Ben, der eigentlich gerade sämtlichen Frauengeschichten abgeschworen hatte, ist gleich hin und weg. Umso mehr, da Laura sich als Undercover-Polizistin outet, die Hagens illegalen Geschäften auf der Spur ist. Semir und Ben gelingt es mit Lauras Hilfe, einen Waffendeal zu vereiteln und Hagen in einer spektakulären Aktion zu verhaften. Volltreffer! Ben ist seelig, Laura ist die Frau, nach der er Ben immer gesucht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Katja Woywood (Kim Krüger) Daniela Wutte (Susanne König) Katrin Heß (Jenny Dorn) Sanna Englund (Laura Herzog) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff Musik: Daniel Freundlieb Altersempfehlung: ab 12