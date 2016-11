RTL Crime 20:15 bis 21:10 Krimiserie Büro der Legenden Folge 3 F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Malotru will herausfinden, ob er sich auf Gehbi wirklich verlassen kann und stellt ihm eine Falle. Nadia trifft sich mit einer mysteriösen Gruppe von Syrern. Ihre nächtlichen Ausflüge erregen das Misstrauen des syrischen Agenten Nadim. Malotru konfrontiert Nadia mit ihren Lügen und fordert von ihr den wahren Grund für ihren Aufenthalt in Paris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Guillaume) Mathieu Kassovitz (Malotru) Jean-Pierre Darroussin (Duflot) Léa Drucker (Balmes) Sara Giraudeau (Marina) Florence Loiret Caille (Marie-Jeanne) Alexandre Brasseur (Pépé) Originaltitel: Le Bureau des Légendes Regie: Jean-Marc Moutout Drehbuch: Camille de Castelnau, Cécile Ducrocq, Eric Rochant Musik: Robin Coudert Altersempfehlung: ab 16