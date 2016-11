RTL Crime 11:55 bis 12:40 Actionserie Das A-Team Codename Brown Fox USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 6: Es gelingt dem A-Team, im Auftrag von General Stockwell ein russisches Kampfflugzeug in seine Gewalt zu bringen. Doch das nächste Problem wartet schon auf die Männer: Der General wurde von seinem langjährigen Feind Ivan Tregorin entführt, der das Flugzeug um jeden Preis zurückhaben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Eddie Velez (Frankie Santana) Mr. T (B.A. Baracus) Robert Vaughn (General Hunt Stockwell) David McCallum (Ivan) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Terry D. Nelson Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12