RTL Crime 08:55 bis 09:40 Actionserie The Glades Unheimliche Begegnungen USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 1: Jim untersucht den Tod eines schwerreichen UFO-Anhängers, der sein ganzes Erbe einer Organisation vermacht hat, die an Alien-Entführungen glaubt. Die Verstümmelungen an der Leiche deuten zunächst auf die blutjunge Witwe des Opfers als Mörderin hin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Tate Ellington (Richard Oberman) Originaltitel: The Glades Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: Tom Garrigus, Clifton Campbell Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

