Junior 18:30 bis 18:40 Trickserie Wickie und die starken Männer Folge: 4 Das Höhlenmonster D, F, AUS 2014 Stereo 16:9 Merken Der königliche Steuereintreiber ist in Wahrheit ein selbstsüchtiger Gierschlund. Und so einem wird Wickie den Schneid abkaufen, bis es dem Herrn Angst und Bange wird und er unsere Wikinger schleunigst in Ruhe lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Ben Hadad (Herr Wickie) Tilo Schmitz (Herr Halvar) Tom Deininger (Herr Faxe) Tim Sander (Herr Gorm) Hasso Zorn (Herr Urobe) Gerald Schaale (Herr Snorre) Originaltitel: Wickie und die starken Männer Regie: Mario Von Jascheroff Drehbuch: Mario Von Jascheroff Musik: Valmont Lou Loussier Altersempfehlung: ab 6