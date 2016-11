Junior 15:15 bis 15:30 Jugendserie Hotel 13 Zurück zu prähistorischen Zeiten B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Anna und der verliebte Noah sollen zusammen in der Standbar arbeiten. Doch was wird Tom davon halten? Anna ist besorgt. Liv versucht, den Neandertaler zu befreien und in die Vergangenheit zurückzuschicken. Dafür zahlt sie einen hohen Preis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6

