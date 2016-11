Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Anne mit den roten Haaren Ein großer Tag für Carmody J 1979 Stereo Merken Anne ist während der vier Jahre im Haus der Grünen Giebel zu einem hübschen, großen und ruhigen Mädchen herangewachsen. Nun rückt die Aufnahmeprüfung fürs Queens College näher und die Kinder werden immer aufgeregter. Für Marilla stellt sich nur eine Frage: Wo kann Anne in Charlottetown wohnen? Die Cuthberts haben weder Verwandte noch Bekannte in der Stadt. Da erhält Anne eine Einladung von Tante Josephine. Sie kann während der Prüfungszeit bei ihr zu wohnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata Drehbuch: Jyoho Takano, Kozo Nanba Musik: Shigeto Moori