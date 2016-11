Spiegel Geschichte 18:30 bis 19:20 Dokumentation Amerika von oben Wildnis USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 54: Die USA stehen für Freiheit und endlose Weite. Heute benötigen die letzten unberührten Landschaften Schutz, um für die nächsten Generationen erhalten zu bleiben. Mit dem Wilderness Act von 1964 wurde der Grundstein gelegt. Auf dem Flug von Denali, dem höchsten und kältesten Ort Nordamerikas, über das Death Valley, den tiefsten und heißesten Ort, zu den Schildkröten im Golf von Mexiko und den Großen Seen an der Grenze zu Kanada entfalten sich die einmaligen Landschaften Nordamerikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America