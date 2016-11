Spiegel Geschichte 09:20 bis 10:15 Dokumentation Die Stunde der Silberpfeile Comeback auf der Strecke D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Europa in Trümmern. Die Werke von Mercedes-Benz in Stuttgart gleichen einer Ruine, der Wiederaufbau läuft schleppend. Der Rennsport spielt in den Überlegungen und Zukunftsplanungen der Verantwortlichen zunächst keine Rolle - bis dann der Vorstand beschließt, 1951 bei zwei Rennen in Argentinien zu starten. Das Fahrzeug für diese Rennen ist ein alter Bekannter: Der erfolgreiche W 154 aus der Vorkriegszeit soll zeigen, wie konkurrenzfähig der Stuttgarter Autobauer noch ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Magische Momente - Die Stunde der Silberpfeile

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 240 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:10

Seit 92 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 60 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 35 Min.