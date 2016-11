Spiegel Geschichte 05:55 bis 06:40 Dokumentation Geheimnis in der Tiefe Auf Kollisionskurs - Das Unglück der Queen Mary GB, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Aus dem Luxusliner wird mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Transport-Schiff. 1942 kollidierte die "Queen Mary" mit einem Begleitschiff. Es brach in der Mitte auseinander und sank. Tausende Schiffswracks aus den Weltkriegen sind im Meer versunken, viele davon in so großer Tiefe, dass eine wissenschaftliche Auswertung bislang unmöglich war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deep Wreck Mysteries Regie: Jeremy Evans Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 300 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 60 Min.