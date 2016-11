Sky Sport HD (1) 06:00 bis 06:30 Sport Insider - Die Sky Sport Dokumentation Der virtuelle Kick D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Früher als unsozialer Zeitvertreib verschrien, heute das komplette Gegenteil: eSport - der sportliche Wettkampf in Videospielen - hat sich zu einem Massenphänomen entwickelt, das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die neue Generation der Sportfans tummelt sich nicht mehr nur in Stadien, sondern auch im Internet. Dabei werden die prominentesten Pro-Gamer wie Popstars gefeiert und zocken oft in ausverkauften Hallen. Auch die FIFA-WM und eine virtuelle Bundesliga werden mittlerweile an der Spielkonsole ausgespielt. Autor Mario Kottkamp schaut in der Sky Doku hinter die Kulissen des boomenden Computerspielmarktes und geht der Frage nach, ob eSports tatsächlich als Sport bezeichnet werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Insider

