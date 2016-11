Sky Sport Austria 17:45 bis 20:00 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Klagenfurter AC - EC Red Bull Salzburg, 19. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Im 315. Kärntner Derby hatte der Klagenfurter Athletiksport-Club keine Chance. In Villach musste sich der Rekordmeister 0:3 geschlagen geben. "Wir sind super gestartet und haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, sofern man das nach einer bitteren 0:3-Niederlage sagen kann. Wir hatten sehr viele Torschüsse, mehrere Alleingänge, stehen am Ende aber ohne Treffer da", meinte Headcoach Mike Pellegrims und fordert, "dass wir effizienter werden und die Entschlossenheit finden, die Chancen auch in Zählbares zu verwerten." Nach der zweiten Pleite in Serie kommt nun Meister Salzburg nach Kärnten. Gegen Székesfehérvár aus Ungarn gab's für die "Bullen" ein überraschendes 3:4 nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie