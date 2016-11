Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - Werder Bremen, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Beim FC Schalke war man mit dem 0:0 in Dortmund vollkommen zufrieden. "Wir sind auf einem guten Weg", freute sich S04-Kapitän Benedikt Höwedes, "nachdem wir den Saisonstart in den Sand gesetzt haben." Die fünf Niederlagen zum Auftakt machen sich in der Tabelle allerdings immer noch bemerkbar. Trotz guter Leistungen sind die "Knappen" weiter unter Druck. Das ist auch Werder wieder nach der 1:3-Heimpleite gegen Freiburg. Mit einem Sieg hätten sich die Bremer aus der Abstiegszone absetzen können, stattdessen "stehen wir unten drin", wie Felix Wiedwald erkennt. Der Werder-Keeper fordert: "Wir müssen uns aufrappeln, dann punkten wir auch wieder." Moderation: Th In Google-Kalender eintragen Bildergalerie