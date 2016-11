Niederlande 2 12:25 bis 12:57 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2016 HDTV Merken Met: Sharon maakt heerlijke courgette rolletjes met mozzarella, zalm en basilicum. Ze serveert er pasta met zelfgemaakt pesto bij én een smoothie van banaan, gember en kokosmelk. * Fenneke en Raun zijn de kersverse ouders van Tuur. En met zo'n handenbinder kom je natuurlijk niet aan het opknappen van je tuin toe. Ze hebben een tijdje geleden wel een poging gedaan en een berkenboom weggehaald, maar de wortels zitten nog overal. Verder is alles totaal overwoekerd en is het terras ongelijk. Een uitgelezen klus voor tuinexpert Martin Stuger. * En pal aan het eeuwenoude fort van Blauwkapel in Utrecht staat een pastoriewoning. Anne en Ada Holvast vonden het er eerst wat donker, maar na het zien van hun uitzicht op het fort besloten ze dat dit hun plek was. Ze hebben het lichter gemaakt en omarmen tegelijkertijd de rijke geschiedenis. * En hoe je van een een theedoos een deskkalender maakt, zie je op BinnensteBuiten.tv in de DIY-video "Wat kun je met ..?" In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten