TNT-Serie 22:35 bis 23:30 Krimiserie Good Behavior Only the Best For Mrs. Diaz USA 2016 Javier zwingt Letty, ihn bei der Ausführung seines nächsten Jobs zu unterstützen. In einem Luxus-Resort in den Smoky Mountains soll sie sich als seine Frau ausgeben. Wie vereinbart gelingt es ihr, sich mit der Zielperson anzufreunden. Als Letty jedoch versucht, gemeinsam mit der Frau zu fliehen, geht allerhand schief und Letty steckt heillos in der Klemme. Schauspieler: Michelle Dockery (Letty) Juan Diego Botto (Javier) Terry Kinney (Christian) Leander Suleiman (Melanie) Josh Ventura (Thomas) Jessica Perez (Bartender) Tenea Intriago (Eve) Originaltitel: Good Behavior Regie: Carl Franklin Drehbuch: Chad Hodge