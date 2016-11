TNT-Serie 14:50 bis 15:35 Serien Revenge Heimkehr USA 2014 16:9 Merken Emily, die von Daniel angeschossen wurde, überlebt den Angriff und wird im Krankenhaus behandelt. Als sie dort von ihrem Verlobten besucht wird, kann sie sich jedoch nicht an die Geschehnisse erinnern. Während Margaux Fotos von den Ereignissen auf der Jacht in ihrem Besitz hat, gesteht Daniel seiner Mutter, dass er Emily angeschossen hat. Umgehend stellt Victoria Conrad daraufhin ein Ultimatum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Nick Wechsler (Jack Porter) Henry Czerny (Conrad Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Originaltitel: Revenge Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Ted Sullivan, Mike Kelley Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler

