TNT-Serie 12:25 bis 13:15 Krimiserie The Closer Zwischen den Fronten USA 2006 16:9 Merken Brenda ermittelt in einem neuen Fall: Drei Jugendliche, die laut der Polizei und den Eltern nie etwas mit Straßengangs zu tun hatten, wurden in einem bekannten Bandengebiet verletzt. Das Verbrechen trägt die typische Handschrift einer Gang, was die Beamten vor ein Rätsel stellt. Auch privat hat die Ermittlerin Sorgen: Ihre Mutter hat überraschend ihren Besuch angekündigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Tony Denison (Det. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Michael Paul Chan (Det. Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Elodie Keene Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine