AXN 00:30 bis 01:25 Krimiserie Dexter Entscheidung einer Schwester USA 2012 16:9 Merken In diesem nervenzerreißenden Staffelfinale kommt LaGuerta Dexters Geheimnis gefährlich nahe, während Dexter verzweifelt versucht, Debra, sich selbst und sein neu aufgebautes Leben zu beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Joey Quinn) Originaltitel: Dexter Regie: Steven Schill Drehbuch: Scott Buck, Jeff Lindsay, Tim Schlattmann, James Manos Jr. Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18