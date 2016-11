Zee.One 02:15 bis 04:15 Actionfilm Pukar - Verrat aus Liebe IND 2000 20 40 60 80 100 Merken Jai Rajvansh, Major der indischen Armee, tritt seinen wohlverdienten Heimaturlaub als Nationalheld an, nachdem er einen führenden Politiker aus den Klauen einer Terrorgruppe befreit und deren Oberhaupt Abhrush dingfest gemacht hat. In seinem Heimatort begegnet ihm seine Kindheitsfreundin Anjali wieder, die seit Jahren heimlich in Jai verliebt ist. Die Zeit, die die beiden miteinander verbringen, lässt auch Gefühle in Jai aufkeimen. Da die Familien der beiden die Beziehung wohlwollend sehen, wird die Hochzeit des Paars beschlossen. Doch dann trifft Jai bei einer Veranstaltung zu seinen Ehren auf die wunderschöne und aufregende Pooja. Es ist für beide Liebe auf den ersten Blick. Zurück bleibt eine am Boden zerstörte Anjali, deren gebrochenes Herz immer stärker von Rachegedanken durchzogen wird. Das ist fruchtbarer Boden für den Terroristen Abhrush, der ebenfalls seine offene Rechnung mit Jai begleichen will. Aus dem Gefängnis heraus nimmt er Kontakt zu Anjali auf. Gemeinsam schmieden die beiden einen gefährlichen Plan, der Jais Leben für immer zerstören soll. Superstar Anil Kapoor wurde für seine herausragende Darstellung des Jai mit einem National Film Award ausgezeichnet. Die Musik für die dramatische Liebesgeschichte stammt aus der Feder von Ausnahmetalent A.R. Rahman, der unter anderem den Soundtrack für "Slumdog Millionär" komponierte und dafür mit zwei Oscars belohnt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Major Jaidev Rajvansh) Madhuri Dixit (Anjali) Namrata Shirodkar (Pooja Mallapa) Om Puri (Colonel Hussein) Danny Denzongpa (Abhrush) Originaltitel: Pukar Regie: Rajkumar Santoshi Altersempfehlung: ab 16

