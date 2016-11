Zee.One 20:15 bis 22:15 Actionfilm Showdown in Kapstadt IND 2014 Nach einer Vorlage von Parveez Sheikh 20 40 60 80 100 Merken Liebe, Rache, Mut und ein Moment, der alles verändert. Raja hält sich mit kleinen Dingern über Wasser, will aber eigentlich weg von der schiefen Bahn. Ziya arbeitet in einer Bar in der Nachbarschaft, und wir konstant von Männern belästigt. Lange schon ist Raja in sie verliebt, und will sie aus dem Milieu befreien. Nur wie? Gemeinsam mit seinem besten Freund und Kleinganoven-Kollege Rag plant er einen großen Coup. Er will einen Geldtransport ausrauben. Dabei hat er kein schlechtes Gewissen, denn das Geld geht von einem Schwerverbrecher zum anderen. Es handelt sich um eine Kopfgeldsumme. Nach getaner Arbeit kauft Raja ein Haus für Ziya. Diese ist gerührt und will sich gerade in ihren Retter verlieben, als Gangsterboss Varda auf den Plan tritt. Das gestohlene Geld gehörte ihm, und Raja und Rag sind gezwungen, es ihm zurückzugeben, inklusive des neu gekauften Hauses. Sie kommen mit einem blauen Auge davon - denke sie. Bis Varda urplötzlich eine Waffe zieht, und den nichts ahnenden rag erschießt. Von nun an sind Raja und Ziya auf der Flucht. Unerwartete Hilfe erfahren sie vo in die Jahre gekommenen Haudegen Yogi, der auch noch eine Rechnung mit Varda offen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tarun Dudeja (Bhaskar's assistant) Emraan Hashmi (Raja) Narendra Jetley (Bank Manager) Shakti Kumar (Mr. Waliya) Humaima Malik (Ziya) Kay Kay Menon (Varda Yadav) Paresh Rawal (Yogi) Originaltitel: Raja Natwaral Regie: Kunal Deshmukh Drehbuch: Parveez Sheikh Musik: Yuvan Shankar Raja, Sandeep Shirodkar Altersempfehlung: ab 12