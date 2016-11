TNT Comedy 03:25 bis 03:35 Trickserie Robot Chicken Viel los im Kiez USA 2005 Merken In "Zahn und die Folgen" stolpert die Zahnfee in einen Mord hinein und die Furcht erregendsten Superschurken der Welt sitzen im Stau fest... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken Regie: Matthew Senreich Drehbuch: Jordan Allen-Dutton, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Jordan Allen-Dutton, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Seth Green Seth Green , Pat McCallum, Tom Root Musik: Adam Sanborne Altersempfehlung: ab 16

