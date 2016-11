TNT Comedy 09:15 bis 09:40 Comedyserie Hot in Cleveland Ein Bräutigam zum Verlieben USA 2015 16:9 Merken Victoria und Melanie versuchen, sich mit der Tatsache zu arrangieren, dass Joy nach der Hochzeit ausziehen wird. Bob tut indes sein Möglichstes, um Joys Mutter Philippa von sich zu beeindrucken, was ihm vielleicht ein wenig zu gut gelingt. Und Elka hat Schwierigkeiten, Victorias Vater Alex wieder loszuwerden, nachdem er seinen Zweck erfüllt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Stacy Keach (Alex Chase) Juliet Mills (Philipa) Dave Foley (Bob) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Steve Vitolo, Jessica Poter Musik: Ron Wasserman

