TNT Comedy 06:15 bis 06:35 Comedyserie The Millers Entschuldigung USA 2013 16:9 Merken In einem unbedachten Moment teil Carol ihrem Sohn Nathan mit, dass er ihr Liebling ist und seine Schwester Debbie das Lieblingskind seines Vaters war. Nathan kann diese Neuigkeit nur schwer verkraften. Er stellt seinen Vater zur Rede und will hören, warum das so ist. Außerdem beschließt er, seinen Eltern einige Geheimnisse aus Debbies Kindheit zu erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Nelson Franklin (Adam) Eve Moon (Mikayla) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Elizabeth Tippet Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux, Matt Mariano

