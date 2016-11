History 00:30 bis 01:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Winterfest USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die kalte Jahreszeit rückt näher und die Anzeigenjäger hoffen, mit Winter-Ausrüstung Kasse zu machen. Clint kauft einen alten Schneepflug, den er restaurieren und weiterverkaufen will, während Bruce schwer zu kämpfen hat, als er versucht, seinen Traktor an einen Nachbarn zu verkaufen. Unterdessen macht Nate Überstunden, um einen neuen Truck bezahlen zu können, während Yummy seinen Charme einsetzt, um einer jungen Frau einen Truck mit Schneepflug zu verkaufen. Tony könnte ein gutes Geschäft machen, falls er ein paar Leute findet, die ohne Vorauskasse für ihn arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12