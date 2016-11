History 21:05 bis 21:50 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Nachhilfestunde USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem er über ein seltenes Artefakt gestolpert ist, bildet Shelby mit Professor Sam Hyde ein ungleiches Team. Die Bayous von Louisiana waren Schauplatz vieler Schlüsselmomente in der Geschichte, und Shelby und der Professor wollen Zeugnisse dafür finden, um sie für die Zukunft zu bewahren. Mit Professor Hydes Fachwissen und Shelbys lebenslanger Erfahrung im Bayou dringen die beiden auf der Suche nach verlorenen Schätzen tief in die Sümpfe vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Narrator) Chris Bodet (Himself - Log Broker) Samuel Hyde (Himself - Phd., Director, Center for SE Louisiana Studies) Shelby Stanga (Himself - Himself - Owner: Swamp Man Logging) Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12