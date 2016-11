History 14:45 bis 15:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Gedankenkontrolle USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Polarlicht wird seit Jahrhunderten in Alaska als mystische Kraft angesehen. Einige fragen sich, ob eine von Menschen gemachte Version dieser Lichter die Gedanken der Bevölkerung Alaskas kontrolliert. Das Team nimmt die geheime Regierungseinrichtung HAARP unter die Lupe, die vielleicht einen elektromagnetischen Generator beherbergt, der den Verstand der Menschen beeinflusst und sie dazu bringt, im Alaska-Dreieck zu verschwinden. Durch Expertengespräche, Augenzeugenberichte und einen Ausflug ins HAARP sucht Kens Team nach Antworten und überprüft die Glaubwürdigkeit dieser Technologie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16

