History 09:20 bis 10:05 Dokumentation Appalachian Outlaws - Im Ginsengrausch Geheimtipps USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Ginseng-Saison neigt sich dem Ende zu und nur die erfahrenen Sucher wissen, wo man jetzt noch die wertvolle Wurzel findet. Die Lunford-Gang, Außenseiter aus West Virginia, nimmt sich Obie vor und zwingt ihn, seine besten Fundorte zu verraten. Obie will aber nicht alle seine Geheimtipps preisgeben. Derweil versucht Tony, der eine Bestellung nicht erfüllen konnte, seinen New Yorker Käufer mit einer speziellen Ginseng-Wurzel von Rufus zu beschwichtigen. Greg und EJ gehen für Tony auf Ginseng-Suche. Greg hofft, dass sie den Beutel Ginseng finden, den EJ nachts vor den Wilderern versteckt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Appalachian Outlaws Altersempfehlung: ab 12

