History 05:50 bis 06:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Extraterrestrische Einflüsse USA 2014 Stereo 16:9 Merken Anhänger der Prä-Astronautik behaupten, dass außerirdische Einflüsse für unsere technologische Entwicklung verantwortlich sind. So beschreibt zum Beispiel das äthiopische Henochbuch göttliche Wesen, die als Wächter auf die Erde herabkommen, um die Menschheit zu unterstützen. In Inka-Legenden schafft der Gott Viracocha Menschen und lehrt sie Astronomie, Landwirtschaft und andere Künste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert R. Cargill (Himself) Robert Clotworthy (Himself - Narrator) Mark Dice (Himself) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Kaylan Eggert

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 300 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 60 Min.