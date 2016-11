Syfy 03:15 bis 04:05 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Maquis (2) USA 1994 Stereo 16:9 Merken Gul Dukat befindet sich in der Gewalt der "Maquis", einer Gruppe von Rebellen, die gegen die Cardassianer kämpfen. Da das cardassianische Zentralkommando wenig Interesse zeigt, Dukat zu befreien, macht sich Captain Sisko allein auf den Weg. Er verfolgt eine Spur zu einem Planeten an der cardassianischen Grenze. Doch außer Dukat wartet auf Sisko eine handfeste Überraschung: Sein alter Freund Captain Hudson gehört ebenfalls dem Maquis an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allen Corey Drehbuch: Ira Steven Behr Kamera: Marvin Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

