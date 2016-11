Syfy 00:15 bis 01:00 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Notlandung USA 2002 Stereo 16:9 Merken SG-1 nähert sich mit einem Frachter dem scheinbar verlassenen Schiff von Anubis. Untypischerweise hat sich der Selbstzerstörungsmechanismus von alleine außer Kraft gesetzt. Die beiden finden heraus, dass Anubis wohl Thors Gedanken in das Computersystem des Raumschiffes eingespeist haben muss. Während Teal'c (Chrisptopher Judge) und Jonas (Corin Nemec) an Bord des Frachters bleiben, begeben sich Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und Sam Carter (Amanda Tapping) in den Raumgleiter. Doch auf startet der Selbstzerstörungsmechanismus wieder und der Gleiter stürzt in den Pazifik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan 'Jack' O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha 'Sam' Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Carmen Argenziano (Jacob Carter/Selmak) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12