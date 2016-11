Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Phoebus und Thalan CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Als das Stargate-Team eine von zwei Lebenserhaltungskapseln, die im All treiben, mit nach Atlantis nimmt, erwartet die Crew eine Überraschung. Die Frau, die in der Kapsel liegt, ist offenbar so schwach, dass sie nicht mehr lange Zeit zu leben hat. Doch der Geist der Dame nistet sich in Dr. Weirs (Torri Higginson) Körper ein und hat einen ungewöhnlichen Wunsch: Colonel Sheppard (Joe Flanigan) soll seinen Körper ihrem in der zweiten Kapsel liegenden Ehemann Thalan zur Verfügung stellen. Nur so könnte das Paar noch einmal vor dem Tod miteinander sprechen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Kavan Smith (Major Evan Lorne) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith