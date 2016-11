Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Implantat USA 1994 Stereo 16:9 Merken Der Cardassianer Garak, der auf der Station im Exil lebt, bricht plötzlich unter Schmerzen zusammen. Dr. Bashir entdeckt ein Implantat in Garaks Kopf, das für den Kollaps verantwortlich ist. Da das Implantat nicht mehr funktioniert, droht Garak zu sterben. Da sich sein Patient wenig kooperativ zeigt, versucht Bashir auf Cardassia Prime mehr über das rätselhafte Implantat herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Kim Friedman Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12