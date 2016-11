FOX 21:00 bis 21:40 Fantasyserie Sleepy Hollow Das Thura-Emblem USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Verborgene attackiert Crane im Archiv. Doch überraschenderweise ist Crane durch Abbies Thura-Emblem geschützt. Als Pandora davon erfährt, ist ihr Interesse geweckt: Sie will durch das Emblem ihre Zauberkraft stärken. Jenny und Joe versuchen in der Zwischenzeit, ihre Beziehung zu kitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Lt. Abbie Mills) Katia Winter (Katrina Crane) Shannyn Sossamon (Pandora) Peter Mensah (Der Verborgene) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Russell Lee Fine Drehbuch: Shernold Edwards, Heather V. Regnier