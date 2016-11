ARTE 03:05 bis 03:35 Dokumentation Die Spur der Steine Der gallische Schmied F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Gallier waren Experten der Schmiedekunst und erzielten dank ihres Fachwissens große technologische Fortschritte. Unter anderem erfanden sie völlig neuartige Kampfwaffen. Doch die gallischen Schmiede entwarfen auch eine Reihe neuer Werkzeuge aus Eisen, die den Alltag der Menschen revolutionierten. So heißt die Zeit, in der sich die Gallier besonders hervortaten, auch Eisenzeit, nutzten sie doch als Erste das Eisen für sich. Und die gallischen Handwerker verfügten auch über echtes künstlerisches Talent. So zeigt der Film die lange in Vergessenheit geratene gallische Kunst, die erst dank jüngster archäologischer Forschungen wiederentdeckt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sur nos traces Regie: Agnès Molia/Hélène Maucourant

