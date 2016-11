ARTE 22:55 bis 00:25 Drama Die Tiefe ISL 2012 2016-12-01 02:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Island, 1984: Noch leicht verkatert von der Party am Vorabend beladen Gulli, Koch Palli und die anderen Fischer ihren Kutter. Als die sechs ihren Lieben zum Abschied eilig einen Kuss auf die Wange drücken, ahnen sie nicht, dass die "Breki" nur noch als Wrack in den Heimathafen zurückkehren wird. Alles scheint wie immer, als die Crew auf die Westmännerinseln zusteuert. Doch der Meeresabschnitt ist berüchtigt für seine heimtückischen Felsen und treibt allen Fischern regelmäßig Schweißperlen auf die Stirn. Auch für die sechs werden die Felsen zur Todesfalle: Das Schleppnetz verfängt sich, das Schiff neigt sich gefährlich und kentert binnen Sekunden. Für die Crew beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben und gegen die Übermacht der Natur. Die Männer versuchen, vorbeikommende Schiffe auf sich aufmerksam zu machen, doch ihre verzweifelten Schreie verhallen unbemerkt in der eisigen Winternacht. Zur Rettungsinsel tauchen, die auf dem Kutterdeck festgezurrt ist: unmöglich. Nach und nach muss Gulli zusehen, wie seine Kollegen und Freunde erfrieren oder in den eisigen Fluten versinken. Einzig Gulli wird nicht von der Tiefe geschluckt, sondern nachdem er sich seiner Rettungsweste entledigt hat schwimmt und schwimmt und schwimmt. Immer wieder drohen Kälte und bleierne Müdigkeit seine Muskeln zu lähmen. Doch wie in Trance hält Gulli durch und wird zum Mythos ... Baltasar Kormákur ließ sich von der beeindruckenden Geschichte des isländischen Fischers Gudlaugur Fridpórsson inspirieren, der sechs Stunden lang bei fünf Grad Celsius im Wasser überlebte und danach zum Forschungsobjekt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ólafur Darri Ólafsson (Gulli) Stefán Hallur Stefánsson (Jón) Jóhann G. Jóhannsson (Palli) Thora Bjorg Helga (Halla) Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir (Halla) Theodór Júlíusson (Gullis Vater) María Sigurðardóttir (Gullis Mutter) Originaltitel: Djúpið Regie: Baltasar Kormákur Drehbuch: Jón Atli Jónasson, Baltasar Kormákur Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson Musik: Daníel Bjarnason, Ben Frost Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 382 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 167 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 112 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 87 Min.