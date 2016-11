ARTE 20:15 bis 22:00 Filme Capote USA, CDN 2005 Nach dem Buch von Gerald Clarke Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der exzentrische Schriftsteller Truman Capote (Philip Seymour Hoffman) erfährt vom Mord an einer Farmerfamilie. Als die Täter gefasst werden, will er sie für einen Tatsachenroman interviewen. Eine Bekanntschaft, die nicht ohne Folgen für sein Seelenleben bleibt … Für seine Rolle in "Capote" erhielt der bereits verstorbene Philip Seymour Hoffman einen Oscar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Seymour Hoffman (Truman Capote) Allie Mickelson (Laura Kinney) Kelci Stephenson (Nancy Clutter) Craig Archibald (Christopher) Bronwen Coleman (Barbara) Kate Shindle (Rose) David Wilson Barnes (Grayson) Originaltitel: Capote Regie: Bennett Miller Drehbuch: Dan Futterman, Gerald Clarke Kamera: Adam Kimmel Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12