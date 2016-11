ARTE 06:25 bis 06:50 Dokumentation In der Welt zuhause Die Torajas - Daheim auf der Achse der Welt F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf der indonesischen Insel Sulawesi, 300 Kilometer östlich von Borneo, lebt das Volk der Toraja. Die traditionsbewusste Ethnie hat eine einzigartige Wohnform entwickelt: den Tongkonan wörtlich übersetzt "Ort zum Hinsetzen". Die Bauwerke mit der eigenwilligen Architektur bilden den Lebensmittelpunkt der Toraja und spiegeln ihre Weltsicht wider. Doch ist der Tongkonan als Wohnarchitektur für sie überhaupt noch lebendig oder hat er vielmehr eine kulturhistorische Bedeutung? In Gesellschaft von Tingting, der als Architekt und Häuptling über die Gebäude und die Einhaltung der dort praktizierten Rituale wacht, entdeckt Philippe die Häuser, die neben den Lebenden auch die Toten beherbergen. Betrachtet man die Architektur genau, erinnert deren Form an die eines Bootes. Auf hölzernen Stützpfosten stehend, werden die Tongkonan von einem nach innen gewölbten Dach aus übereinander gelegten Bambusschichten abgedeckt. Die gesamte Konstruktion wirkt sehr simpel, doch ist der Bau der traditionellen Wohnhäuser äußerst anspruchsvoll. Rund 32 Kubikmeter Holz und 20 Kubikmeter Bambus werden als Material benötigt. Von außen mit seinem reichen Dekor sehr imposant wirkend, ist der Innenraum erstaunlich schlicht gehalten als Zeichen der Bescheidenheit. Trotz der scheinbaren Kontraste ist die Wohnkultur der Toraja jedoch in sich stimmig. Alles hat seine Bedeutung und scheint in einer Wechselwirkung zu stehen. Der Tongkonan ist nicht einfach nur eine technische und architektonische Meisterleistung, sondern hält die elementaren Kräfte der Welt zusammen als Symbol der engen Verbindung zwischen Mensch und Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Habiter le monde Regie: David Perrier

