Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Der Held / Das Geburtstagskind USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a)Sir Brad Starlight ist ein wahrer Held. Er fühlt sich dazu berufen, die holde Prinzessin Demurra aus den Fängen des Drachenkönigs zu befreien und Wander und Sylvia mögen ihm dabei helfen. Das machen die beiden mit dem größten Vergnügen, allerdings ist nicht ganz klar wer von wem gerettet werden muss.(b)Lord Hater hat Geburtstag und Commander Peepers hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, um seinem Boss und Gebieter einen schönen Tag zu bereiten: er hat Wander und Sylvia gefangen und die beiden sollen in der Doom Arena ihr unglückseliges Ende finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Dave Thomas, Eddie Trigueros