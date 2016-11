Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Ein Stern für Phineas und Ferb USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phin und Ferb kriegen einen Stern geschenkt. Und den muss man sich natürlich aus nächster Nähe ansehen. Allerdings ist eine Rakete zu bauen doch nicht so einfach, wie zuerst angenommen. Und da Candace den Trittbrettfahrer spielt und sich Doofenschmirtz im All befindet, gibt es im Sternenhimmel ein buntes Chaos. Kaum verwunderlich, dass sich dann auch die Parkplatzsituation für ein Space Shuttle schwierig gestaltet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Kim Roberson, Piero Piluso, Kent Osborne, Jon Barry, Martin Olson, Bobby Gaylor, Jeff "Swampy" Marsh Altersempfehlung: ab 6