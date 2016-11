Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Angriff aufs Gehirn USA 2011 Merken Carla McPhie klagt über starkes Kopfweh. Die Schmerzen werden von Stunde zu Stunde schlimmer. Als plötzlich ihre Arme und Beine zu zittern beginnen, ruft die Studentin einen Notarzt. Der überweist sie sofort in ein Krankenhaus, denn offenbar leidet die 21-Jährige zudem unter Halluzinationen. In der Klinik entdecken die verantwortlichen Mediziner bei einer Computertomografie eine murmelgroße Masse in Carlas Gehirn. Doch es handelt sich nicht um einen Tumor, sondern um einen eitrigen Abszess. Hervorgerufen durch Streptococcus-milleri-Bakterien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monsters Inside Me