National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Frostbitten in the Mitten USA 2015 2016-11-17 05:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Pols erster Patient ist ein Kriegsveteran: Bombenspürhund Jypsy humpelt allerdings ohne ersichtlichen Grund. Damit er seinen Ruhestand weiterhin genießen kann, setzt der Doc alles daran, ihn buchstäblich wieder auf die Beine zu bringen. Ein weiterer Patient leidet an einer besonders sensiblen Stelle: Michigans brutale Kälte und eisiger Wind führten bei Hengst Jazz zu einem gravierenden Penisleiden. Parallel zur Arbeit hat Dr. Pol zuhause ein Renovierungsprojekt am Laufen: Bei dem Versuch, mit einem Traktor eine Brücke über einen zugefrorenen See zu ziehen, kommt es jedoch zum Malheur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol