Dokumentation Wild Menu: Was Tiere essen Zum Wohl! USA 2014 Nicht nur Essen ist überlebenswichtig, sondern auch Trinken. Da sind sich Mensch und Tier ganz ähnlich. Doch während einige Arten mit extrem wenig Flüssigkeit auskommen, benötigen andere viele Liter am Tag. Der Bedarf hängt vor allem mit der Region zusammen, in der die jeweilige Spezies beheimatet ist. Wüstenbewohner zum Beispiel haben sich perfekt an die Bedingungen ihrer Umgebung angepasst: Sie brauchen entweder kaum Wasser oder verfügen über spezielle Speichersysteme.

