Die Serie "Die Tierarzt-Uni" begleitet Anfänger und Examenskandidaten der Veterinärmedizin. Der Blick hinter die Kulissen zeigt, dass die Studenten an der Cornell University vom ersten Semester an ein unglaubliches Pensum zu bewältigen haben. Doch all diese jungen Menschen haben das feste Ziel vor Augen, gute Tierärzte zu werden. In der ersten Folge lernen die Examenskandidaten ihr Wissen einzusetzen, um bei schwierigen Fällen zu helfen. Die Studienanfänger dagegen werden in die Grundlagen der Hygiene in der Tiermedizin eingeführt. Originaltitel: Vet School