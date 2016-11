National Geographic Wildlife 08:40 bis 09:30 Dokumentation Geheimakte Wildnis Die Taubenfresser von Saragossa USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken In Saragossa im Nordosten Spaniens geht ein mysteriöser Taubenfresser um: Vögel, die sich am Rand des Flusses Ebro niederlassen, werden blitzschnell ins Wasser gezogen. Die Attacken ereignen sich ausschließlich in den Abendstunden. Der Journalist Andy Allen reist nach Saragossa, um herauszufinden, was am Ufer des Ebro vor sich geht. Auch im Golf von Mexiko bahnt sich ein Naturdrama an: Tote Seeschildkröten werden zu Hunderten an der Küste angespült. Zwar hat sich in der Region zuvor eine Ölpest ereignet - doch an den toten Tieren finden sich seltsamerweise keine Spuren von Öl. Gibt es dennoch einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen? Im australischen Outback untersucht "Geheimakte Wildnis" das seltsame Verhalten von Kängurus, die plötzlich mit Zäunen, Bäumen und anderen Hindernissen kollidieren. Irgendetwas scheint die Sehfähigkeit der Tiere zu beeinträchtigen, doch der Auslöser der rätselhaften Krankheit bleibt lange unentdeckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Case Files

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 241 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:10

Seit 93 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 61 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 36 Min.